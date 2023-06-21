العالم اليوم - خبير يلمح لسيناريو "كارثي" للغواصة التي كانت برحلة لتايتانيك

انتم الان تتابعون خبر خبير يلمح لسيناريو "كارثي" للغواصة التي كانت برحلة لتايتانيك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 01:20 صباحاً - نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن أحد الخبراء المتخصصين في البحث عن حطام السفن قوله، إن الغواصة "تيتان" التي فقدت بينما كانت في طريقها لسفينة "تايتانيك"، قد تكون واجهت نهاية مأساوية.

وقال الدكتور ديفيد غالو، أحد كبار مستشاري شركة "آر إم إس تايتانيك"، إن الغواصة على الأرجح واجهت مشاكل في منتصف الطريق إلى الحطام.

وأضاف غالو أن الوصول إلى الحطام يستغرق حوالي ساعتين، وعدم تواجد الغواصة يعني وقوع مشكلة كانقطاع الكهرباء أو الاتصالات اللاسلكية.

وتابع قائلا: "من الوارد أن تكون الغواصة قد انفجرت وتحولت إلى أجزاء".

وأوضح أن الحطام الخاصة بالغواصة يمكن أن يصل إلى قاع البحر، بينما يحتمل أن تطفو أجزاء أخرى.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة أمس الإثنين بحثا عن غواصة متطورة تقنيا كانت تقل على متنها خمسة أشخاص لتوثيق حطام سفينة "تايتانيك" الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.

وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة ليلة الأحد على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

وقال الليفتنانت كوماندر لين هيكي إن طائرة عسكرية من طراز أورورا وسفينة خفر السواحل الكندية كوبيت هوبسون تشاركان في جهود البحث، التي يقودها خفر السواحل الأميركي في بوسطن.

وأعلن الأدميرال جون موجر، قائد خفر السواحل الأميركي، عن مشاركة سفن أخرى في عملية البحث خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لخفر السواحل، بدأت الغواصة رحلتها صباح يوم الأحد، وفقدت السفينة الداعمة لها، كاسحة الجليد البحثية الكندية بولار برنس، الاتصال بها بعد حوالي ساعة و45 دقيقة.