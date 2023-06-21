روسيا: الأمم المتحدة لن تحل شكوانا المتعلقة باتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - أكدت الأمم المتحدة عدم قدرتها على حل بعض الشكاوى الروسية الأساسية المتعلقة باتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، حسبما نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية.





وبحسب الوكالة، قالت الوزارة إن المنظمة الدولية غير قادرة، على وجه الخصوص، على ضمان استئناف تصدير الأمونيا عبر خط للأنابيب من روسيا وإعادة ربط البنك الزراعى الروسى بنظام سويفت للمدفوعات أو ضمان إمداد روسيا بقطع غيار الآلات المستخدمة فى الزراعة.

قال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، السبت الماضى، إنه لا توجد فرصة على ما يبدو لتمديد الاتفاق الذى يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود فى مياه تسيطر عليها روسيا.

وأضاف "بيسكوف" فى مقطع نُشر على قناة صحيفة "إزفيستيا" على تليجرام: "يكاد يكون مستحيلًا التكهن بأى قرار نهائى فى هذا الصدد، لكن يمكننى القول إنه بالحكم واقعيًا من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أى فرصة".

ويوم الأربعاء الماضى قال الكرملين إن "النوايا الحسنة" لروسيا لا يمكن أن تدوم للأبد عندما يتعلق الأمر بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الثلاثاء، أن روسيا تبحث الانسحاب من اتفاق الحبوب، قائلا إن الغرب خدع موسكو بعدم تحقيق أى من الوعود التى قطعها بضمان وصول السلع الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذى من المقرر أن ينتهى فى منتصف يوليو.

ولوّح وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، مؤخرًا بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقى.

وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا فى اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيرًا إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.