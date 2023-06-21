الدفاع الروسية: تصفية 645 جنديا أوكرانيا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الأوكرانى استمر فى محاولاته الفاشلة لشن هجمات على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، كما أكدت مقتل 645 جنديًا من القوات المعادية خلال اليوم الماضى.





وذكر التقرير اليومى الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن إجمالى خسائر العدو على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغت 260 جنديًا، بالإضافة إلى 9 دبابات وعربة مشاة قتالية من طراز "برادلى" و12 مركبة قتالية مدرعة، وعدد من المدافع بما فى ذلك مدفع M777 الأمريكى الصنع.

وعلى محور دونيتسك تم القضاء على ما يصل إلى 220 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدافع هاوتزر "مستا-بى" ومدفع M777.

وتم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك و3 أخرى على محور كراسنى ليمان، وقتل فى المعارك على المحورين نحو 140 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى 25 جنديا على محور خيرسون.

وأصابت النيران الروسية 98 وحدة مدفعية أوكرانية فى مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية فى 112 منطقة، كما تم تدمير 8 مستودعات ذخيرة فى خاركوف ودونيتسك وزابوريجيا ونيكولايف وخيرسون.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وأسقطت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأصبح مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 444 طائرة، و240 مروحية، و713 4 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10222 دبابة ومدرعة أخرى، و1126 راجمة صواريخ، 5175 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11066 مركبة عسكرية خاصة.