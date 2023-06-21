القوات الروسية تأسر جنودًا أوكرانيين فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال قائد إحدى الوحدات، اليوم الثلاثاء، أن "عددا من جنود العدو قد أسروا بفضل الأعمال الاحترافية والمنسقة جيدا لوحدات القوات الروسية فى منطقة بياتيخاتكى".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن الجيش الأوكرانى واصل محاولاته الفاشلة للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، مؤكدة مقتل ما مجموعه 645 جنديا بصفوف العدو، خلال اليوم الماضى.
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