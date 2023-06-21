مقتل 13 إرهابيا فى محافظة بـ الصومال

جدة - نرمين السيد - وأكد العقيد أحمد عبد الله نور، قائد الكتيبة الـ16، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن العملية العسكرية جرت فى قرية "ياقدبيل" التابعة لمحافظة جوبا السفلى.

وأوضح أن قوات الجيش الصومالى تمكنت من الاستيلاء على 7 بنادق من طراز "AK47"، بالإضافة إلى بندقية من طراز "آر بى جى" ورشاش من طراز "بى كى".

يشار إلى أن الجيش الصومالى قد أعلن، فى وقت سابق من اليوم، مقتل 50 عنصرًا من مليشيا الخوارج الإرهابية من بينهم قيادى بارز فى عمليتين عسكريتين بمحافظة شبيلى السفلى.