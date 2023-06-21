الأمن الروسى يحذر من خطر كبير يهدد العالم

جدة - نرمين السيد - وقال سيروتكين، فى مؤتمر رفيع المستوى لرؤساء هيئات مكافحة الإرهاب فى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء، "نلاحظ ظهور تهديد حقيقى بأن تصبح المنظمات الإرهابية قادرة على حيازة وسائل التدمير الإشعاعى والكيميائى". وأعرب المسؤول عن ثقة هيئة الأمن الفيدرالى الروسية بأن حاجة المجتمع الدولى لاتخاذ تدابير منسقة لمواجهة محاولات المنظمات الإرهابية الدولية استخدام أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية فى مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتحديد الموقع الجغرافى والأسلحة الجوية، بما فى ذلك الطائرات المسيرة.

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