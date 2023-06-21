وذكرت وكالة الأنباء السعودية فى تقرير لها، أن الفريق التطوعى يعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم عبر المنافذ البرية للمملكة، حيث خدم أكثر من 600 متطوع فى مناطق المملكة، متمثلة فى كُل من الجوف عبر منفذ الحديثة، ومنفذ الوديعة بمنطقه نجران، ومنفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ويعمل فى المسجد النبوى أكثر من 700 متطوع لخدمة ضيوف الرحمن الزائرين.
وأضاف التقرير أن عدد المتطوعات المشاركات فى خدمة الحجاج بلغ أكثر من 300 متطوعة، يعملون فى المجال الصحى والإنسانى، منتشرين فى أماكن وجود ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم؛ لتغطية كل تحركاتهم، وتقديم جميع الخدمات الممكنة، سواء على مستوى العمل الطبى الإسعافى أو الإنسانى من خلال الإرشاد والمساعدة وتقديم يد العون لهم.
وأوضح أن المتطوعين والمتطوعات يعملون على مدار الساعة فى أماكن الذروة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى والمشاعر المقدسة، خلال فرق إسعافية وإنسانية موزعة على عدة نقاط، من شأنها تغطية جميع المساحات المتواجد بها حجاج بيت الله الحرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تكشف عن عدد المتطوعين فى أعمال موسم الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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