مقتل 4 أشخاص فى حريق التهم متجرا بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت السلطات إن الحريق بدأ داخل متجر لتصليح الدراجات فى لوار إيست سايد فى مانهاتن.
وأضافت أنه فى غضون 30 دقيقة، تصاعد الحريق إلى المستوى الثالث حيث غمر تصاعد الدخان المبنى المكون من ستة طوابق.
وأشارت السلطات فى ولاية نيويورك إلى أنه "كان من بين القتلى رجلين وامرأتين. وأحد الرجال يبلغ من العمر 71 عامًا".
وقالت الشرطة فى ولاية نيويورك إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا، بينهم امرأتان فى حالة حرجة.
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