لافروف يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عبارات لافروف قائلًا للصحفيين: "إذا قرر الناتو مرة أخرى، من خلال أمينه العام، أن يعلن أنه يعارض تجميد الصراع فى أوكرانيا كما يدعون، فهذا يعنى أنهم يرغبون فى القتال. لذا، دعوهم يقاتلون".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لمثل هذا التطور فى الأحداث، قائلًا "لقد فهمنا منذ فترة طويلة أهداف الناتو فيما يتعلق بالوضع فى أوكرانيا".

وأضاف: "تم تحديد هذه الأهداف منذ وقت طويل، بعد انقلاب الدولة [فى أوكرانيا]، الناتو يحاول تنفيذها الآن".

وقال وزير الخارجية الروسى إن بعض السياسيين والخبراء فى الغرب "يستيقظون تدريجيًا ويدركون الأسباب الحقيقية والطبيعة وراء ما يجرى فى العالم".

وأضاف لافروف "إذا أكدوا فى نفس الوقت أنهم لا يخوضون حربا ضد روسيا، فى حين أن هذا هو بالضبط ما يفعلونه، معترفا بذلك دون ضخ النظام الأوكرانى بالسلاح، دون تزويد كييف ببيانات استخباراتية من الأقمار الصناعية، كان الوضع الأوكرانى قد انتهى منذ وقت طويل، وهذا فى الواقع اعتراف بتورطهم المباشر فى الحرب المعلنة ضد روسيا".