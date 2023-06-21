الكرملين: روسيا مستمرة فى العمل على تسوية الأزمة السورية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن محادثات اليوم فى أستانا كانت بمثابة "استمرار لطريق طال أمده".. مُضيفًا: "يتعين علينا بالتأكيد ألا ننغمس فى التوقعات المبالغة، لكن العمل مستمر، وسوف يستمر بدون شك إلى ما هو أبعد من ذلك".. مؤكدا أن روسيا تلتزم بنهجه الثابت حيال تسوية الصراع القائم فى سوريا.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسى ورئيس الوفد الروسى المشارك فى المفاوضات ميخائيل بوجدانوف أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود الحكومة السورية والمعارضة وروسيا، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهى لبنان العراق والأردن.