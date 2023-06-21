العالم اليوم - كل 30 دقيقة.. "أصوات تحت الماء" تستنفر جهود إنقاذ "تيتان"

انتم الان تتابعون خبر كل 30 دقيقة.. "أصوات تحت الماء" تستنفر جهود إنقاذ "تيتان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 09:22 صباحاً - أكد خفر السواحل الأميركيون، الأربعاء، أن جهاز سونار رصد "أصواتا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية "تيتان"، التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تايتانيك شمالي المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص.

وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث.

ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات"، مضيفين أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".

ووفق التقارير، فقد اكتشفت طائرة كندية انضمت إلى حملة البحث عن "تيتان" ضجيجا بالقرب من موقع فقدان الغواصة بعد نشر العديد من أجهزة السونار "السونوبويز" التي تلقى في البحر بواسطة الطائرات للرصد عما يوجد تحت الأعماق، وإرسال المعلومات من خلال جهاز بث.

ورصدت الطائرة الكندية ما يشبه "أصوات قرع في المنطقة كل 30 دقيقة"، وفق التقارير، والتي لم تؤكد التوقيت الدقيق لذلك، إلا أنها بينت أنه تم نشر "سونار" إضافي بعد 4 ساعات، وما زال صوت القرع الذي لم يتأكد سببه مسموعا.

عملية إنقاذ "مستمرة"