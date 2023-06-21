العالم اليوم - إسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 09:22 صباحاً - أسقطت طائرتان مسيّرتان، الأربعاء، قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.
وكتب فوروبيوف على تلغرام: "تحطمت مسيّرتان اليوم في الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحا (2:30 و2:50 ت غ) قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى 50 كيلومترا جنوب موسكو، مشيرا إلى أن "عسكريين" روسا أسقطوا المسيّرتين.
وقال حاكم منطقة موسكو: "عثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا" داعيا السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم".
وأوضح أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.
ونادرا ما استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية بهجمات مسيّرات منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، في حين تزايد هذا النوع من الهجمات في مواقع أخرى من روسيا.
في مطلع مايو أسقطت مسيّرتان فوق الكرملين في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا.
كذلك، استهدفت مسيّرات في الأشهر الماضية قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا.
والخميس الماضي، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف إسقاط 6 طائرات مسيرة وتعطيل 3 أخرى فوق المقاطعة التي ضمتها روسيا، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن الأوكرانية.
وأوضح رئيس شبه جزيرة القرم أنه تم رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وجرى إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي، بينما تم إبطال 3 أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وقال أكسينوف على تلغرام: "إنه تم رصد 9 طائرات بدون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم ليلاً وصباحًا.. تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل 3 منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية".
وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.
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