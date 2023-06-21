الدفاع الروسية: تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية فى اتجاه زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المركز الصحفى لمجموعة القوات الروسية "الشرق"، أوليج تشيخوف - فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - إن وحدات الاستطلاع الجوى قامت باكتشاف مجموعة استطلاع للعدو وتدميرها بنيران المدفعية فى منطقة قرية دوروجنيانكا.

وأضاف أن مجموعة القوات "الشرق" صدت هجوما أوكرانيا فى اتجاه جنوب دونيتسك، كما منعت العدو من شن هجومين آخرين، وأن أنظمة "تور" و"أوسا" الصاروخية الروسية قامت بإسقاط 5 مسيرات أوكرانية، فى حين دمرت المدفعية اثنين من مدافع الهاوتزر للعدو.

وأفاد بأن طيران الجيش دمر دبابة ومدرعات قتالية وأماكن مرابطة الجنود فى مناطق التجمعين السكنيين نوفودونيتسكويه وماكاروفكا وكذلك مدفع الهاوتزر من طراز "مستا بى" فى منطقة بريفولنويه.

من جانبه، ذكر رئيس المركز الصحفى لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك، أن القوات الجوية الروسية أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية فى اتجاه قرية تورسكويه بدونيتسك الشعبية.

وقال سافتشوك إنه فى منطقة قرية تورسكويه وفى منطقة غابات سيريبريانسكويه حاولت الوحدات الأوكرانية بدعم من مركبات المشاة من اللواءين الـ63 والـ 42 التابعين للقوات الأوكرانية، مهاجمة مواقع القوات الروسية ونتيجة لضربة جوية بطائرة هجومية تابعة لمجموعة "المركز"، تكبد العدو خسائر كبيرة فى القوى البشرية والمعدات.

وأضاف أن المقاتلات الروسية من طراز "سو-34" نفذت أيضا ضربات على 3 نقاط لمرابطة القوات الأوكرانية فى منطقة التجمع السكنى تيرنى بمنطقة ليمانسكى بدونيتسك الشعبية.

بدوره، أفاد مصدر فى هيئات حماية القانون، اليوم الأربعاء، بأنه تم إسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق موسكو الجديدة ومقاطعة موسكو بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.

وذكر المصدر أن وسائط الحرب الإلكترونية بالجيش الروسى، تمكنت من إسقاط 3 طائرات بدون طيار فى موسكو الجديدة فى حقل بالقرب من قرية لوكينو، وكذلك فى منطقة انتشار فرقة تامان فى ريف العاصمة، وسقطت الدرونات دون أن تتسبب بأى أضرار على الأرض وسيتم إرسال حطام هذه المسيرات للفحص.

كانت طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت فى مايو الماضى، موسكو ومناطق محيطة بها، وبلغ عدد الدرونات المهاجمة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية 8 طائرات بدون طيار، تم إسقاط 5 منها، وتم التعامل مع الثلاث الباقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.