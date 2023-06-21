العالم اليوم - تونس.. قتيلان و30 مصابا في حادث انقلاب قطار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 10:20 صباحاً - ذكرت الإذاعة التونسية، الأربعاء، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 30 آخرون جراء حادث انقلاب قطار بين قابس وتونس العاصمة.

وأوضحت الإذاعة التونسية أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وأن القتيلين هما سائق القطار ومساعده، وفقا لتقارير أولية أكدها مسؤول طبي.

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