العالم اليوم - قبل انتهاء الهدنة بدقائق.. قصف جوي لمواقع الدعم السريع

انتم الان تتابعون خبر قبل انتهاء الهدنة بدقائق.. قصف جوي لمواقع الدعم السريع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 10:20 صباحاً - نفذ طيران الجيش السوداني، الأربعاء، طلعات جوية قصف خلالها مواقع لقوات الدعم السريع والتي ردت بمضادات الطائرات الأرضية في جنوبي وغربي أم درمان بمحيط منطقة المهندسين والصالحه والفتيحاب.

وسمع دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط وغرب الخرطوم بالمنطقة الصناعية وحي الرميلة والحلة الجديدة واللاماب، كما عادت الاشتباكات أيضاً جنوبي الخرطوم حول محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم (04:00 بتوقيت غرينتش)، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تبادل الطرفان الاتهامات فيما يتعلق باندلاع حريق كبير في مقر المخابرات، الذي يقع في مجمع دفاعي بوسط الخرطوم جرت حوله معارك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل.

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