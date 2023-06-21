أغنياء بريطانيون على متن الغواصة المفقودة فى رحلة تيتانيك

جدة - نرمين السيد - أفادت تحقيقات صحفية بريطانية حول حادثة فقدان الغواصة التى كانت تستكشف موقع غرق سفينة "تيتانيك" فى المحيط الأطلسى، تم تحديد وجود بعض الركاب المشهورين على متنها، وفقًا لصحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية.





وبحسب ما أوردت الصحيفة، من بين هؤلاء الركاب، كان الملياردير البريطانى شاهزادا داود، البالغ من العمر 48 عامًا، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا، برفقة الملياردير الآخر هاميش هاردينج وشخصين آخرين، وفقدت الغواصة التى انطلقت الأحد الماضى بهدف زيارة السفينة الغارقة على عمق 12500 قدم فى المحيط الأطلسى.

وتم سماع آخر اتصال يربط الغواصة بالسفينة الأم بعد ظهر أمس فوق موقع الحطام قبل أن يفقد الاتصال، مما دفع إلى بدء مهمة الإنقاذ اليائسة التى تشمل استخدام السونار والرحلات فوق مساحة شاسعة من المحيط الأطلسى.

وقدر خفر السواحل الأمريكى مساء الاثنين الماضى أن السفينة، التى يمكن أن تستوعب ما يصل إلى خمسة أشخاص يدفع كل منهم 250 ألف دولار "195 ألف جنيه إسترليني" لرحلة تيتانيك، سيكون لديها ما يكفى بين 70 و 96 ساعة من الأكسجين المتبقى، وهذا يعطى رجال الإنقاذ مهلة نهائية فى منتصف نهار الخميس إذا كانوا يريدون التأكد من العثور على من بداخلها أحياء.

وقال رجال الإنقاذ أمس الثلاثاء، إنهم يوسعون بحثهم فى المياه العميقة.

وقال الأدميرال الأمريكى جون موجر فى خفر السواحل -فى تصريحات صحفية- "بينما نواصل البحث... كنا نعمل طوال الليل مع مجموعة واسعة من الشركاء لجلب كل ما نستطيع للبحث على السطح وفى الأعماق فى المنطقة".

ومع استمرار السباق للعثور على الركاب الخمسة - الذين يُعتقد أيضًا أنهم من بينهم ستوكتون راش، الرئيس التنفيذى لشركة أوشنجيت التى تدير الرحلة والمستكشف الفرنسى بول هينرى - أصدرت عائلة داود بيانًا يطلب الدعاء للعثور على الغواصة والمفقودين على متنها.