البنتاجون: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك القرارات الأممية

جدة - نرمين السيد - وأضافت سينج فى تصريحات لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، " أن نشاطات بيونج يانج الصاروخية تزعزع الاستقرار فى المنطقة".
وأشارت إلى اللقاءات التى عقدها مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان مع نظرائه فى اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن الاتفاق مع طوكيو وسول لن يتأثر جراء كل هذه الخطوات المزعزعة للاستقرار التى تتخذها بيونج يانج.
وكان رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا قد كشف أمس الثلاثاء، أن بلاده ستجتمع مع قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى واشنطن قريبا؛ لمناقشة الرد على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، مضيفا "أن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية الخميس الماضى، سقطا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وهو أمر لا يمكن التسامح معه".
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