بايدن يدعو إلى ضرورة التصدى لمخاطر الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى ضرورة التصدى لمخاطر الذكاء الاصطناعى على الأمن القومى والاقتصاد، مؤكدا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء بشأن التعامل مع هذا التحدى الجديد.





وقال بايدن -خلال مشاركته فى مؤتمر بشأن الذكاء الإصطناعى عقد بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن "إدارتى ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعى آمنة قبل إطلاقها". والتقى بايدن مجموعة من قادة المجتمع المدنى، الذين سبق أن انتقدوا تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى لمناقشة الذكاء الاصطناعى. وتدرس العديد من الحكومات كيفية التخفيف من مخاطر التكنولوجيا الناشئة، التى زادت استثماراتها وشعبيتها بعد إطلاق شركة (أوبن إيه آى) المدعومة من مايكروسوفت، روبوت الدردشة "تشات جى بى تى".

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