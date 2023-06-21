انطلاق الحوار الاستراتيجى الثالث بين البحرين وأمريكا

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء، أن الحوار الاستراتيجى سيتكون من عدة مجموعات عمل والتى تربط البلدين، لاستكشاف مجالات تعاون جديدة لدعم السلام والأمن بما فى ذلك مكافحة الإرهاب، والتهديدات العابرة للحدود الوطنية وتعميق الصلات فى مجالات التعليم والثقافة.
وأضافت أن الحوار يتضمن تدشين مبادرات جديدة فى مجالات البيئة وفى مساحة الطاقة، ودعم التعاون فى حقوق الإنسان، وتعزيز الازدهار من خلال تقوية التعاون الاقتصادى الثنائى، فى ضوء العلاقة التى تزيد عن 50 عامًا من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الراسخ والثابت بين البحرين والولايات المتحدة.
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