العالم اليوم - ارتفاع طفيف للدولار قبيل كلمة باول أمام الكونغرس الأميركي

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع طفيف للدولار قبيل كلمة باول أمام الكونغرس الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 11:18 صباحاً - ارتفع الدولار بشكل طفيف، الأربعاء، قبل أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونغرس حيث من المتوقع أن تعكس تصريحاته تشديد السياسة النقدية، بينما صعد الجنيه الإسترليني على نحو طفيف بعد بيانات تضخم بريطانية أقوى من المتوقع.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 8.7 بالمئة في مايو رغم آمال بتراجعه عن مستواه في أبريل. وصعد الإسترليني لفترة وجيزة 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر عند 1.2765 دولار.

كما ارتفع على نحو طفيف مقابل اليورو والين مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة. وتضع الأسواق في اعتبارها احتمال رفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى ذروة عند ستة بالمئة خلال 12 شهرا.

وتماسك اليورو عند 1.0914 دولار في المعاملات الآسيوية، بينما انخفض الين على نحو طفيف إلى 141.80 مقابل الدولار بعدما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان وأشار مسؤولو البنك إلى التمسك بالتيسير النقدي، فيما تحول تركيز المتعاملين إلى المركزي الأميركي.

ويبدأ باول شهادته أمام الكونغرس في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار عند 7.1987 في المعاملات المحلية فيما تجاوز اليوان في المعاملات الخارجية 7.2 مقابل الدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة مساء وسجل في أحدث التداولات 0.6786 دولار.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي قبل أن يستقر عند نحو 0.6178 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار على نحو طفيف إلى 102.60.

وواصلت عملة بتكوين الرقمية مكاسبها التي سجلتها مساء لتتجاوز حاجز 29 ألف دولار لأول مرة منذ نهاية مايو بعد انطلاق منصة جديدة لتداول العملات الرقمية مدعومة من فيدليتي وسيتادل سكيورتيز وتشارلز شواب.