العالم اليوم - "نيكي" يقلب مساره ويغلق على ارتفاع وسط تهافت على الأسهم

انتم الان تتابعون خبر "نيكي" يقلب مساره ويغلق على ارتفاع وسط تهافت على الأسهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 12:22 مساءً - قلب المؤشر نيكي الياباني مساره ليغلق مرتفعا، الأربعاء، مع تهافت المستثمرين على شراء أسهم ذات ثقل كبير شهدت أسعارها تراجعا، وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك والأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وصعد المؤشر نيكي 0.56 بالمئة ليغلق مرتفعا إلى 33575.14 نقطة بعد الهبوط بما يصل إلى 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

واقتفى المؤشر الياباني في بداية التعاملات التراجع في وول ستريت.

كما محا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره وأغلق على ارتفاع 0.5 بالمئة إلى 2295.01 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية "بعد رؤية الخسائر في التعاملات المبكرة، زاد إقبال المستثمرين لشراء الأسهم التي انخفضت".

وأضاف "سيحافظ هذه الإقبال على زخم المؤشر نيكي، ويبدو أن المؤشر مستعد للصعود على المدى القريب، ولكن تدريجيا".

وارتفع سهم سوفت بنك 3.68 بالمئة ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي، وذلك بعد أن عقدت المجموعة التي تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الاجتماع العام السنوي اليوم.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ زاد سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 1.25 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم الخطوط الجوية اليابانية 3.43 بالمئة، مما رفع مؤشر قطاع الطيران ثلاثة بالمئة، ليسجل المكاسب الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وإجمالا ارتفع 156 سهما على المؤشر نيكي وانخفض 66، فيما استقرت ثلاثة أسهم دون تغير يذكر.