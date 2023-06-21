العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح على تراجع متأثرة بانخفاض قطاع العقارات

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تفتح على تراجع متأثرة بانخفاض قطاع العقارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 12:22 مساءً - انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الأربعاء، بعدما قاد قطاع العقارات الخسائر في مواجهة ارتفاع العوائد على سندات منطقة اليورو، فيما أكدت بيانات استمرار التضخم البريطاني عند مستوى مرتفع وهو ما دفع الأسهم إلى التراجع في بورصة لندن.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة. وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الحافل الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلا عليه 0.4 بالمئة، إذ شهد الجنيه الإسترليني قفزة في أعقاب إعلان بيانات التضخم في بريطانيا.

خالف مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني توقعات بتباطؤه وظل عند 8.7 بالمئة في مايو. وجاءت البيانات قبل يوم من توقعات برفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات 1.3 بالمئة.

ويترقب المستثمرون حاليا شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونغرس.