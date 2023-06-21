«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا (فيديو)

وعرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، المزمع عقده فى العاصمة البريطانية لندن، يومى 21 و22 يونيو الجارى.
وأضافت أن المؤتمر يشهد حضور أكثر من 60 دولة ورؤساء مئات الشركات العالمية الكبرى، ويلقى الرئيس الأوكرانى، كلمة فى المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس.
وأوضح التقرير أن المؤتمر فى نسخته الثانية يهدف إلى حشد القطاع الخاص للمشاركة فى إعادة إعمار أوكرانيا جنبا إلى جنب مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وهو ما ستركز عليه كلمة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك بحسب التوقعات.
وتابع التقرير أن المملكة المتحدة تعتزم خلال المؤتمر إطلاق مبادرات فى قطاع التكنولوجيا والطاقة الخضراء، لتسهيل التعاون بين الشركات البريطانية والأوكرانية فى إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن البنك الدولى قدر احتياجات أوكرانيا العاجلة بما يقارب 14 مليار دولار، لإصلاح الأضرار الناجمة عن المعارك، لافتا إلى أن انتعاش اقتصاد كييف يحتاج إلى 441 مليار دولار، بحسب دراسة حديثة للبنك الدولى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والحكومة الأوكرانية، الذى من المتوقع أن يزداد مع استمرار العمليات العسكرية.
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