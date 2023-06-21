رئيس هيئة الاستثمار بالعراق: نعمل حاليا على مد خط نفط إلى العقبة ومصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف مكية، فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش منتدى الأعمال الأردنى- العراقى، أن آلية التعاون بين القاهرة وعمان وبغداد تؤكد الشراكة والتعاون العربى، موضحا أن العراق يعمل حاليا على مد خط النفط من الفاو إلى العقبة ومن ثم إلى مصر وكذلك الربط الكهربائى بين الدول الثلاث.

وتابع خلال المنتدى المنعقد فى العاصمة الأردنية عمان، أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال العراقيين فى الأردن وبالتالى سيعملون مع رجال الأعمال الأردنيين وكذلك مع النظراء فى مصر لتحقيق التكامل بينهم، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل وليس التنافس وهو ما تقوم به الدول الثلاث مع بعضهم البعض من خلال هذه الآلية.

وحول زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد السودانى الأسبوع الماضى للقاهرة، قال مكية إن اللقاءات بين أعضاء اللجنة المصرية العراقية على مستوى رؤساء الوزراء فى القاهرة كانت جيدة للغاية، مشيرا إلى أنه جرى التباحث فى كافة القضايا والمشكلات التى قد تعوق الاستثمار فى البلدين الشقيقين وجرى التأكيد على العمل على إزالتها فى القريب العاجل وخصوصا فيما يخص رجال الأعمال العراقيين الراغبين فى الاستثمار فى مصر الشقيقة.

وعن المنتدى الأردنى العراقى، أعرب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، عن أمله فى أن تشهد الفترة القادمة بناء المزيد من الجسور الاقتصادية بين عمان وبغداد، مؤكدا وجود فرص استثمارية كبيرة فى البلدين.

ولفت إلى أن الساحة العراقية تشهد حاليا انطلاق الكثير من الفرص الاستثمارية فى قطاعات الإسكان والطاقة والزراعة والصناعة والبنى التحتية، مشيرا إلى أن العراق مقبل على مشروع استراتيجى كبير يتمثل بإنشاء "طريق التنمية" يصل إلى الأردن وسوريا بهدف تعزيز التكامل بين دول المنطقة.

ونوه بأن الحكومة العراقية وعبر قانون الاستثمار وتعديلاته تقدم العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات للمستثمرين بهدف استقطابهم، مطالبا المستثمرين بالذهاب إلى العراق والاطلاع على الفرص فى قطاع الإسكان من خلال بناء المدن السكنية وغيرها.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردنى يوسف الشمالى، مندوبا عن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، افتتح منتدى الأعمال الأردنى- العراقى، بهدف الانتقال بعلاقات البلدين إلى آفاق ومرحلة جديدة من العمل والمنافع المشتركة.

وينظم المنتدى الذى يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، مجلس الأعمال العراقى فى عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".

ويناقش المشاركون فى المنتدى خلال جلسات عمل، الاستثمار فى القطاع المالى والمصرفى، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح، البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار فى كل من العراق والأردن.

كما سيناقشون الاستثمار فى القطاع الصناعى والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقارى، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح والاستثمار فى قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الفرص، التحديات والتجارب وقصص النجاح.