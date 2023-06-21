مراسل القاهرة الإخبارية: اشتباكات بعد انتهاء هدنة الـ72 ساعة فى السودان

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، قال عثمان الجندى، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن الهدنة لم تحقق المطالب الخاصة بالأوضاع الإنسانية الخاصة بالمواطنين بل زادت سوءا، خصوصا فى ولاية غرب دارفور والخرطوم.

وأضاف الجندى خلال رسالة على الهواء لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الـ72 ساعة الماضية شهدت اختراقات، أبرزها الحريق الذى اندلع فى مقر جهاز المخابرات.



وأوضح أن منطقة وادى سيدنا بالقرب من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتى أم درمان والخرطوم بحرى، شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع بالخرطوم، وأكد أن الطيران الحربى يحلق فى سماء الخرطوم بعد انتهاء الهدنة.

كانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت فى وقت سابق بيانا مشتركا، ذكرت فيه أن طرفى الصراع بالسودان اتفقا على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، وبحسب البيان المشترك، فإن الهدنة الجديدة بدأت بدءا من السادسة صباح الأحد الماضى.