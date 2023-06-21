العالم اليوم - 9.4 مليار دولار.. إيرادات تاريخية لقناة السويس المصرية

انتم الان تتابعون خبر 9.4 مليار دولار.. إيرادات تاريخية لقناة السويس المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 01:20 مساءً - قال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.