العالم اليوم - 9.4 مليار دولار.. إيرادات تاريخية لقناة السويس المصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 01:20 مساءً - قال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.
وقال للصحفيين "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار".
وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 يونيو.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 9.4 مليار دولار.. إيرادات تاريخية لقناة السويس المصرية .. في رعاية الله وحفظة