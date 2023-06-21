العالم اليوم - أسامواه جيان "يستسلم": حانت اللحظة الصعبة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 01:20 مساءً - أعلن أسطورة غانا أسامواه جيان اعتزاله كرة القدم عن عمر 37 عاما، بعد مسيرة في الملاعب دامت 20 سنة.

ويعتبر جيان أفضل هداف في تاريخ منتخب "النجوم السوداء"، حيث سجل 51 هدفا. وقال خلال مؤتمر صحفي في أكرا، الثلاثاء: "أريد اغتنام هذه الفرصة العظيمة. لحظة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم. لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يبزغ الفجر سيظل هذا الصوت الرقيق يتردد في الأذن. حان الوقت. كان هذا الصوت واضحا في أذني وأنا استسلمت له. حان الوقت". وأضاف: "حان الوقت لتسليم القميص والحذاء لأنني أعتزل رسميا كرة القدم". محطات لا تنسى شارك المهاجم وقائد المنتخب السابق في مونديال 2006 و2010، وفي 7 نسخ من كأس أمم إفريقيا، حيث حل وصيفا عامي 2010 و2015.

تتذكره الجماهير في مسيرته الدولية لركلة الجزاء التي أهدرها ضد أوروغواي في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني في ربع نهائي مونديال 2010، التي كانت كفيلة بجعل غانا أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، قبل أن يحقق المغرب هذا الإنجاز في مونديال قطر 2022.

سدد جيان الكرة في العارضة قبل أن تخسر غانا بركلات الترجيح.

أعلن اعتزاله الدولي عام 2019، ولعب أخيرًا مع ليغون سيتيز الغاني حتى 2021.

لعب جيان مع العديد من الأندية أبرزها أودينيزي في الدوري الإيطالي (2003-2008)، ورين في فرنسا (2008-2010)، وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز (2010-2012)، والعين الإماراتي (2011-2015).

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