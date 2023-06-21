بريطانيا: سندعم الاقتصاد الأوكرانى بـ 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف سوناك خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك فى إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدا عزم بلاده مواصلة دعم دفاعات أوكرانيا، والهجوم المضاد، ومتعهدا بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت لحين الانتصار فى الحرب.

وشدد على أنه يتعين على روسيا دفع ثمن الدمار الذى سببته فى أوكرانيا، لذلك تعمل بلاده مع الحلفاء على إيجاد السبل القانونية لاستخدام الأصول الروسية.

وأشاد سوناك بشجاعة الشعب الأوكرانى الذى يسعى بكل جد للابتكار وإيجاد سبل جديدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، قائلا: "خلال موسم الشتاء الماضى حاولت روسيا تدمير شبكة الطاقة الخاصة بأوكرانيا، وبالفعل بحلول شهر فبراير الماضى تم إيقاف العمل فى أكثر من 40% من مولدات الطاقة، لكن الآن وبفضل الجهود المذهلة التى بذلها الخبراء الأوكرانيون تمكنت أوكرانيا من إعادة تشغيل شبكة الطاقة والبدء حتى فى تصدير الكهرباء إلى أوروبا".

وأشار إلى أن الحرب تسببت فى تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى أوكرانيا بنسبة 29% العام الماضى، لكن وبالرغم من استمرار الهجمات إلا أن المواطنين فى شوارع كييف يواصلون المضى فى حياتهم والعمل بكل جد.