باراجواى: اعتقال مواطن ألمانى حاول دخول السفارة الأمريكية دون وثائق

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن جيلبرتو فليتاس، قائد الشرطة، قوله إنه تم العثور على مسدسين وطائرة بدون طيار (درون) وذخيرة فى سيارة المشتبه به الذى أكد أنه كان يسعى لطلب حق اللجوء السياسى لأنه كان يتلقى تهديدات.
وأضاف فليتاس "وفقا لرواية المشتبه به، فإنه قام بالاتصال بالسفارة طالبًا التحدث إلى ممثل دبلوماسى، لكن الشخص الذى تلقى مكالمته أبلغه إنه يجب عليه الاتصال بالسفارة الألمانية"، ثم توجه المشتبه به إلى السفارة الأمريكية فى أسونسيون، واعتقلته الشرطة لأنه حاول الدخول دون موعد أو وثائق مناسبة.
وأوضح فليتاس أن السلطات فى باراجواى تقوم حاليا بالتواصل مع القنصلية الألمانية فى أسونسيون لطلب تفاصيل عن المشتبه به.
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