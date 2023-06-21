العالم اليوم - أميركا تعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ1.3 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 02:17 مساءً - تعنزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار من أجل التعافي من الحرب وإعادة بناء شبكة الطاقة، بحسب ما قاله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في لندن "سنوفر مساعدات إضافية قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار لدعم أوكرانيا".

وتابع "سنستثمر 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في إصلاح شبكة الطاقة لديها".

ويسعى "المؤتمر الدولي لتعافي أوكرانيا 2023" إلى حشد مزيد من المساعدات من مستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية للدولة التي أنهكتها الحرب، ومن المتوقع أن تحضره أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم.

وكانت بريطانيا أعلنت أيضا عن اعتزامها دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة من أجل إعادة الإعمار.

وكشفت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن مقترح بتقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيا".

ويهدف المقترح إلى تعزيز الوضع المالي لكييف وتغطية النفقات الفورية لإعادة الإعمار بسبب الحرب الروسية.

والأموال، وهي مزيج من المنح والقروض، جزء من مراجعة لسد ثغرات في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، خلفتها تداعيات وباء كوفيد والنزاع.

وتمثل أقل من مبلغ 18 مليار يورو سنويا الذي وعد به الاتحاد الأوروبي لنفقات الحكومة الأوكرانية في 2023.