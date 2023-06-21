العالم اليوم - صادرات القهوة تتراجع من أكبر مُصدر في إفريقيا.. لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر صادرات القهوة تتراجع من أكبر مُصدر في إفريقيا.. لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 03:22 مساءً - تراجعت صادرات أوغندا من القهوة في شهر مايو الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب الجفاف والحرب في السودان التي قلصت الطلب على المنتج.

وقالت هيئة تنمية القهوة الأوغندية التي تديرها الدولة في تقرير، الأربعاء، إن صادرات البلاد من القهوة تراجعت في الشهر الماضي إلى نحو 453169 جوالا زنة 60 كيلوجراما من القهوة في مايو، أي ما يقل بنحو 0.4 بالمئة عن الكميات المصدرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت الهيئة أن البلد الواقع في شرق إفريقيا، وهو أكبر مُصدر لحبوب القهوة في القارة، أن البلاد حققت من صادرات الشهر الماضي 73 مليون دولار، وهو ما لم يتغير كثيرا عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر القهوة واحدة من أكبر مصادر النقد الأجنبي في أوغندا.

وقال تقرير الهيئة: "كان أداء صادرات القهوة الشهرية أقل من مستوى العام الماضي، ويرجع ذلك لأسباب منها الجفاف في وقت سابق، تزامن مع انخفاض الصادرات إلى السودان".

والسودان أحد أكبر وجهات القهوة الأوغندية، ولكن الصادرات إليه تراجعت منذ اندلاع الحرب هناك في أبريل.