العالم اليوم - نتنياهو: بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في "عيلي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 03:22 مساءً - قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي شهدت عملية الثلاثاء.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح هناك أودى بحياة 4 أشخاص، الثلاثاء.
وقال بيان من المكتب إن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "وافقا على المضي قدما على الفور" في الخطة، دون التطرق لتفاصيل عن الإطار الزمني.
وحذرت الولايات المتحدة إسرائيل من الشروع في أي مشروعات استيطان جديدة.
حادثة الثلاثاء
- قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فتحا النار بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
- أوردت الإذاعة الإسرائيلية، "منفذا العملية من بلدة عزيف بنابلس، قتل أحدهما في موقع الهجوم والآخر قرب طوباس".
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