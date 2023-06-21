الرئيس الأوكرانى يشكر المملكة المتحدة وقيادتها لدعمها بلاده

جدة - نرمين السيد - وشدد زيلينسكى خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرنس- على الحاجة إلى ثقة مؤسسات الأعمال فى أن ما سيتم إعادة بنائه فى أوكرانيا لن يسقط مجددا.

وقال زيلينسكى نحن نحمى أوكرانيا ونحمى الحرية، وعندما نبنى أوكرانيا ستقوم الحرية فى الدولة والمنطقة والقارة والعالم أجمع، مضيفا أنها مهمة عالمية.

كما أكد أن أوكرانيا نجحت فى جعل الاتحاد الأوروبى متحدا كما لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 600 مليون مستهلك يعتمدون بشكل مباشر على إنتاج أوكرانيا الزراعى وأن الحرب سلطت الضوء على أهمية منتجات الحبوب الأوكرانية.

وتابع الرئيس الأوكرانى أن الطاقة الخضراء هى التى تضمن استقرارا حقيقيا للطاقة وأنه يمكن لأوكرانيا أن تكون أحد الموردين الرئيسيين، مشيرا إلى تأثر العالم جراء اعتماده على الوقود الأحفورى الروسى.

وأوضح أن الموارد الحيوية للاقتصادات الحديثة مثل الليثيوم موجودة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الموارد والأراضى لم تكن الأسباب الوحيدة لهجوم روسيا على بلاده،: لكن القادة الروس قلقون جدا من الديمقراطية لأنها هى التى تمهد الطريق لسيادة القانون والتخلص من الفساد.

وأعرب عن شكره لسويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكل دولة اتفقت مع أوكرانيا على المبادئ الأساسية لإعادة الإعمار، مؤكدا أهمية الانتقال فى هذا المؤتمر من الاتفاقات إلى تنفيذ مشاريع حقيقية.

وقال إن الوفد الأوكرانى المتواجد فى لندن سيقدم أفكارا ومقترحات، معربا عن تمنياته بأن يتم تنفيذها.