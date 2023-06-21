الكرملين: بوتين ورامافوزا ناقشا مؤخرا الاستعدادات لقمة «بريكس» المقبلة

وقال بيسكوف فى تصريحات اليوم الأربعاء: "لقد كانت الاستعدادات لقمة "بريكس" المقبلة على جدول أعمال الرئيسين الروسى والجنوب إفريقى"، مشيرا إلى أن النقاشات حول هذه القمة مستمرة.
يذكر أن وفدا من القادة الأفارقة كان قد وصل 17 يونيو، بعد زيارة لكييف، إلى سان بطرسبورج الروسية للقاء الرئيس الروسى بشأن التسوية فى أوكرانيا، إذ عقد الرئيس بوتين لقاء منفصلا مع رئيس جنوب إفريقيا.
ومجموعة "بريكس" هى منظمة دولية تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا وتشكل اقتصاداتها 23% من حجم الاقتصاد العالمى و18% من حجم التجارة الدولية.
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