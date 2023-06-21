العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ومستوطنون يهاجمون بلدة ترمسعيا الفلسطينية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي ومستوطنون يهاجمون بلدة ترمسعيا الفلسطينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:23 مساءً - اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين من جهة، وسكان بلدة ترمسعيا شرقي رام الله من جهة أخرى، الأربعاء.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين مسلحين يطلقون النار باتجاه سكان البلدة الفلسطينية، بعد أن هاجموها وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات بها.

وأكد مراسلنا وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين من سكان ترمسعيا، موضحا أن هناك "استنفارا شعبيا" في البلدة للتصدي لهجمات المستوطنين.