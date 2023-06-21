العالم اليوم - قتيل فلسطيني في هجوم الجيش الإسرائيلي ومستوطنين على ترمسعيا

انتم الان تتابعون خبر قتيل فلسطيني في هجوم الجيش الإسرائيلي ومستوطنين على ترمسعيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 05:21 مساءً - اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين من جهة، وسكان بلدة ترمسعيا شرقي رام الله من جهة أخرى، الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، بعد إصابته برصاصة في الصدر، فضلا عن إصابة 3 آخرين بالرصاص الحي.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين مسلحين يطلقون النار باتجاه سكان البلدة الفلسطينية، بعد أن هاجموها وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات بها.

وأكد مراسلنا وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين من سكان ترمسعيا، موضحا أن هناك "استنفارا شعبيا" في البلدة للتصدي لهجمات المستوطنين.