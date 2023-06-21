مراسلة القاهرة الإخبارية: مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شمال رام الله

جدة - نرمين السيد - أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، فى نبأ عاجل، بأن مستوطنين شنوا هجومًا على منازل الفلسطينيين فى ترمسعيا شمال رام الله، مؤكدة أنهم أحرقوا عددًا من المركبات.





وكان المستوطنون أغلقوا الطرق أمام المارة، فجر اليوم، كما هاجموا عددًا من المنازل الواقعة على أطراف بلدة كفر الديك. من جانبه؛ أكد محمد ناجى، رئيس بلدية كفر الديك، أن عددًا من المستوطنين كسروا نوافذ منزل المواطن يزيد درويش. يذكر أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، أغلقت أمس الثلاثاء، كل مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، واعتدت على مركبات المواطنين ومنازلهم.

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