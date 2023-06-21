الجوازات السعودية : قدوم أكثر من مليون حاج خلال موسم الحج لهذا العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم مليون و421 ألفا و804 حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء.





وأوضحت الجوازات فى بيان اليوم، الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليون و360 ألفا و364 حاجاً منهم مستفيدى مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 222 ألفا و553 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 58 ألفا و794 حاجا، فى حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 4 آلاف و646 حاجاً. وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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