العالم اليوم - تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم تهبط بؤشرات "وول ستريت"

انتم الان تتابعون خبر تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم تهبط بؤشرات "وول ستريت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:22 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية التداولات، الأربعاء، بعدما أبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تمسكه بخفض التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة، مما أثار المخاوف من اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 63.31 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 33990.56 نقطة عند بداية التداولات.

وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا بواقع 8.70 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة عند 4380.01 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع بواقع 46.43 نقطة، أو بنسبة 0.34 بالمئة إلى 13620.87 نقطة.

وقال باول خلال كلمته إنه يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم بحلول نهاية العام.

كما أضاف رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي أن الوصول بالتضخم إلى مستوى 2 بالمئة لا يزال بعيدًا، مشددًا على رغبة المركزي الأميركي في الوصول إلى النسبة المستهدفة.

ودفعت تصريحات باول أسعار الذهب للتراجع، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة.