العالم اليوم - بوتين: "الثالوث النووي" مهم جدا لضمان أمن روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:22 مساءً - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، "أهمية الثالوث النووي في ضمان أمن روسيا"، معلنا في الوقت نفسه أن صاروخ "سارمات" العابر للقارات "سيدخل حيز الخدمة قريبا".

وقال بوتين: "تطوير الثالوث النووي، هو الضمان رئيسي للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي".

وأضاف: "تم تطوير الأسلحة النووية الاستراتيجية بشكل أكثر صلابة، في كلا أنظمتنا الجوية والبحرية"، مشيرا إلى أنه "في المستقبل القريب، سيتم نشر أول قاذفات صواريخ من نظام (سارمات)، مزودة بصاروخ ثقيل جديد".

كما أعلن أن روسيا "ستعزز الإنتاج الجماعي للطائرات المسيرة"، منوها بأنه "يتم تطبيق خطط لتطوير الجيش الروسي".

واستطرد بوتين في تصريحاته بالقول إن "نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بمنظومات صواريخ (يارس)".