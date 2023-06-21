العالم اليوم - مطعم "غير متوقع" يحصل على لقب "الأفضل في العالم"

انتم الان تتابعون خبر مطعم "غير متوقع" يحصل على لقب "الأفضل في العالم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:22 مساءً - منح تصنيف "50 بست رستورانتس" الشهير، الثلاثاء، لقب "أفضل مطعم في العالم" لسنة 2023 لـ"سنترال" من البيرو، الذي يملكه الطاهيان فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون، وخصص حيزا كبيرا لفن الطهو الإسباني.

وأوضحت الجهة المنظمة التي أقامت احتفالها في مدينة فالنسيا الإسبانية، أن مطعم "سنترال" الكائن في ليما، حصل على اللقب خلفا لـ"جيرانيوم" الدنماركي، نظرا إلى أن أطباقه تتسم بـ"تنوّع مكوناتها"، وإلى أن مطبخه يعبّر عن "تاريخ بيرو وتقاليدها".

واحتل "ديسفروتار" في برشلونة المركز الثاني في هذا التصنيف الذي تضعه مجلة "رستورانت" البريطانية، متقدما على مطعمين إسبانيين آخرين هما "ديفيرسو" في مدريد (في المركز الثالث) و"أسادور إتشيباري" (في المرتبة الرابعة)، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وارتفع عدد المطاعم الفرنسية ضمن قائمة الخمسين الأفضل من 3 العام الفائت إلى 4 هذه السنة، وهي "تابل" لبروتو فيرجو (في المركز العاشر)، و"سيتيم" لبرتران غريبو (في المرتبة 24) و"بلينيتود" لأرنو دونكيل (36) و"لا غرونويير" لألكسندر غوتييه (48).

ويصدر تصنيف "50 بست رستورانتس" منذ عام 2002 ويتولى وضعه 1080 خبيرا مستقلا، من بينهم طهاة وصحفيون متخصصون وأصحاب مطاعم وسواهم، بإشراف مجلة "رستورانت" التابعة لمجموعة "ويليام ريد" الإعلامية.

ويتوزع هؤلاء الخبراء على 27 منطقة في العالم، لكل منها 40 ناخبا، يستطيعون التصويت لـ10 مطاعم، بينها 3 على الأقل خارج منطقتهم.

وغالبا ما تتعرض صدقية هذا التصنيف الذي ترعاه مجموعة من العلامات التجارية للانتقاد، خصوصا من طهاة فرنسيين يتهمونه بأنه "قائم على المحاباة ويفتقر إلى الشفافية".

وأطلق منتقدوه الفرنسيون واليابانيون والأميركيون تصنيف "لا ليست" عام 2015، الذي يشمل ألف مطعم في مختلف أنحاء العالم.