الصحة الفلسطينية: شهيد من ترمسعيا بعد إصابته برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان، بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبى من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة فى الصدر. وكان مستوطنون هاجموا، ظهر اليوم الأربعاء، ترمسعيا، ما أدى لإصابة 12 مواطنا بالرصاص الحى، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

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