اشتية: هجمات المستوطنين على ترمسعيا تعكس عقلية الحرق التى تحكم إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ما حدث فى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، من هجمات همجية ينفذها المستوطنون على المواطنين الآمنين وتخريب بيوتهم وممتلكاتهم، تعكس عقلية الحرق والقتل التى تحكم إسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وأضاف "اشتية"، أنَّ فتح المجال للمستوطنين للعربدة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلى هو وصفة للدمار، سيدفع الجميع ثمنها، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية بكل مكوناتها تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال. وتابع: "شعبنا وقيادته فى صف واحد لمواجهة هذا العدوان المستمر الذى بدأ فى المسجد الأقصى، وامتد إلى غزة وجنين ونابلس ورام الله وحوارة واللبن واليوم ترمسعيا". وهاتف رئيس الوزراء رئيس بلدية ترمسعيا لافى أديب، واطلع منه على الأوضاع فى البلدة، كما اطمأن على المواطنين. يذكر أنَّ طواقم الدفاع المدنى ومركباته، تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن اعتداءات المستوطنين فى البلدة. وكذلك هاتف رئيس الوزراء، رئيس مجلس قروى اللبن يعقوب عويس، للاطلاع على الوضع فى اللبن الشرقية التى شهدت أمس هجمات مماثلة من ميليشيات المستوطنين حيث اضرموا النار فى الحقول الزراعية وهاجموا العديد من المنازل، وهاجموا محطة الوقود واضرموا النار فيها، واحرقوا مركبات المواطنين.

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