العالم اليوم - اليويفا يعلن عقوبة مورينيو بعد واقعة "سب الحكم"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 07:20 مساءً - قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، إيقاف المدير الفني لروما الإيطالي جوزيه مورينيو 4 مباريات، بعد سب حكم نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان روما خسر المباراة أمام إشبيلية الإسباني في 31 مايو الماضي. وبعد مباراة مشدودة انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، انتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء اللقاء. وأظهر المقطع توجه المدرب البرتغالي مرارا وتكرارا بكلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، واصفا إياه بـ"العار".

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