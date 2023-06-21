العالم اليوم - "انفجار غاز" في باريس.. 16 مصابا منهم 7 بحالة حرجة

انتم الان تتابعون خبر "انفجار غاز" في باريس.. 16 مصابا منهم 7 بحالة حرجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 07:20 مساءً - وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، وأفادت وسائل إعلام بإصابة 16 شخصا، من بينهم 7 في حالة حرجة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.