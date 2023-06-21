العالم اليوم - هيئة قناة السويس تعتزم بيع 20% من شركة تابعة في طرح تجريبي

انتم الان تتابعون خبر هيئة قناة السويس تعتزم بيع 20% من شركة تابعة في طرح تجريبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 07:20 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الأربعاء، إن الهيئة ستطرح حصة نسبتها 20 بالمئة من شركة تابعة لها في بورصة مصر، لكنه أضاف أن بيع القناة أو تأجيرها أمر "غير وارد".

وأوضح ربيع أن بيع حصة بنسبة 20 بالمئة في "شركة القناة لرباط وأنوار السفن" في البورصة المصرية يأتي بمثابة تجربة، مشيرا إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.

وقال إن الهيئة أدخلت الشركة في أخرى قابضة.

وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن رأسمالها 250 مليون جنيه مصري (8.10 مليون دولار).

وأضاف ربيع في مؤتمر صحفي أن قناة السويس دائما ما تتبع سياسات الحكومة الدولة، مشيرًا إلى أن الشركة "واعدة وناجحة"، وأن الخطوة تأتي بالتزامن مع سعي الحكومة المصرية لطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة.

وأثار اقتراح في العام الماضي بإجراء تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها تكهنات بأن ذلك سيفتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب.

وجاءت هذه التكهنات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ضغوط مالية شديدة ونقص حاد في العملة الأجنبية.

وقال ربيع اليوم الأربعاء إن اقتراح إنشاء صندوق منفصل عن مسألة بيع أي أصول أو تأجيرها.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر، وحققت إيرادات بقيمة 9.4 مليار دولار حتى الآن في السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر.