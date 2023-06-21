مستشار سابق بالخارجية الأوكرانية: حلف الناتو لم يُهدد روسيا إطلاقا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سميث" فى مداخلة عبر "سكايب" لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ شركاؤنا فى إعادة الإعمار عليهم أن يقفوا يدًا واحدة من أجل بناء الدولة الأوكرانية.
وذكر أنَّ دول حلف شمال الأطلسى (الناتو) لم تُهدد روسيا وهى فى الأساس والتحالف مجرد للدفاع، مؤكدًا أن روسيا من ادعت بأن (الناتو) يريد مهاجمة الأراضى الروسية عبر أوكرانيا حتى تبرر حربها على كييف.
وأوضح أنَّ "كييف" لن تتخلى عن أى شبر من أراضيها وعلى روسيا أن تغادر جميع الأراضى التى سيطرت عليها فى أوكرانيا، كما يواصل الغرب فى مواصلة الدعم.
وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، مؤتمرًا لدعم أوكرانيا يستمر يومين، يحضره أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم.
ويسعى "المؤتمر الدولي لتعافي أوكرانيا 2023" إلى حشد مزيد من المساعدات من مستثمرين في القطاع الخاص، لتعزيز الموارد المالية للدولة التي أنهكتها الحرب التي تشنها روسيا.
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