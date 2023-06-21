العالم اليوم - "انفجار غاز" في باريس.. 24 مصابا من بينهم 4 بحالة خطرة

انتم الان تتابعون خبر "انفجار غاز" في باريس.. 24 مصابا من بينهم 4 بحالة خطرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 09:22 مساءً - وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، وتسبب في انهيار مبنيين.

وأسفر الانفجار عن إصابة 24 شخصا، من بينهم 4 في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان حسبما أفادت الشرطة.

وأعلن مكتب الادعاء الفرنسي أن عمال الإنقاذ يبحثون عن شخصين مفقودين بعد الانفجار.

وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.