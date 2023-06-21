العالم اليوم - هولندا تسعى لتقليص حصص الإنجليزية في الجامعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 09:22 مساءً - تسعى الحكومة في هولندا جاهدة لتقليص حصص اللغة الإنجليزية في الجامعات، في مسعى إلى تعزيز مكانة اللغة المحلية وتحفيز الطلاب الأجانب على تعلمها.

ويتابع 122 ألفا و287 طالبا أجنبيا دراساتهم العليا في هولندا، حيث يشكلون 15 بالمئة من إجمالي الطلاب في البلد الأوروبي.

وتقترح الحكومة في هولندا خفض عدد الطلاب القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية لأوروبا، في بعض المواد، إلى جانب إلزام الجامعات بأن يجري تدريس ثلثي المناهج على الأقل باللغة الهولندية، إلا في حال حصلت جامعة ما على إعفاء من ذلك.

وربما يضطر الطلاب الأجانب أيضا إلى تعلم الحد الأدنى والأولي المطلوب من اللغة الهولندية لتعزيز فرص بقائهم في هولندا.

وشدد وزير التربية الهولندي روبرت ديكراف، على أن لغة التعليم في البلاد هي الهولندية، و"هناك مجال للتدريس بلغة أخرى، لكن حصتها ينبغي ألا يتتجاوز الثلث".

وأضاف الوزير أن المطلوب هو أن تتم الدراسة باللغة الهولندية، في حين يمكن الاستفادة من مواد تخصص باللغة الإنجليزية.

وتابع أن "أي جامعة لا تراعي هذا النظام سيكون عليها أن تحصل على إذن خاص"، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.