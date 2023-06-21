إصابة شخصين فى حادث طعن ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - وألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص، يشتبه فى ضلوعه بحادث طعن الشخصين المصابين، مؤكدة أنها حتى الآن لا تتعامل مع الحادث على أنه "إرهابى".

يذكر أن مدينة نوتنجهام البريطانية، قد شهدت خلال الأسبوع الماضى، مقتل 3 أشخاص ودهس آخرين، بحوادث منفصلة، انتهت باعتقال المشتبه الرئيسى في تنفيذها.